Во всех школах Беларуси проверят состояние систем отопления, вентиляции и водоснабжения

Новости Беларуси. В ноябре-декабре 2019 года во всех школах страны пройдут рейдовые проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их состав войдут представители Госконтроля, Минздрава, МВД, МЧС и других организаций. К тому же, в ближайшее время в Госконтроле будут организованы горячие линии, на которые белорусы могут сообщать о проблемах в школах.