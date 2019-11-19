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Во всех школах Беларуси проверят состояние систем отопления, вентиляции и водоснабжения

19 ноября 2019 07:06
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Новости Беларуси. В ноябре-декабре 2019 года во всех школах страны пройдут рейдовые проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех школах Беларуси проверят состояние систем отопления, вентиляции и водоснабжения-1

Комиссии проверят состояние систем отопления, вентиляции и водоснабжения. Отдельное внимание – соблюдению санитарных норм и безопасности. Межведомственные группы созданы по поручению главы государства.

Во всех школах Беларуси проверят состояние систем отопления, вентиляции и водоснабжения-4

В их состав войдут представители Госконтроля, Минздрава, МВД, МЧС и других организаций. К тому же, в ближайшее время в Госконтроле будут организованы горячие линии, на которые белорусы могут сообщать о проблемах в школах.

Во всех школах Беларуси проверят состояние систем отопления, вентиляции и водоснабжения-7

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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