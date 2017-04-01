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Смеяться разрешается: во всем мире отмечают день смеха

01 апреля 2017 10:30
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И последнее. Мир отмечает.  День смеха. Этот неофициальный праздник связан с традицией разыгрывать друзей и знакомых. Развязанные шнурки, мел на одежде и перья в волосах – кому не знакомы такие шутки?

Откуда родом праздник, точно неизвестно. Однако, по самой популярной версии, он унаследован от Древнего Рима.

Смеяться разрешается: во всем мире отмечают день смеха -1

В то время на территории империи ежегодно, чтобы доставить удовольствие богу смеха, люди придумывали разнообразные веселые розыгрыши.

Смеяться разрешается: во всем мире отмечают день смеха -3

Сегодня День смеха в разных странах называют по-разному. Например, у французов это «апрельская рыба». Есть и столицы юмора. В Беларуси это знаменитые Автюки, где ежегодно проходят самые веселые в мире народные фестивали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Праздники

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