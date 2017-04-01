Смеяться разрешается: во всем мире отмечают день смеха

И последнее. Мир отмечает. День смеха. Этот неофициальный праздник связан с традицией разыгрывать друзей и знакомых. Развязанные шнурки, мел на одежде и перья в волосах – кому не знакомы такие шутки? Откуда родом праздник, точно неизвестно. Однако, по самой популярной версии, он унаследован от Древнего Рима.

В то время на территории империи ежегодно, чтобы доставить удовольствие богу смеха, люди придумывали разнообразные веселые розыгрыши.