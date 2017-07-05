Во всех налоговых инспекциях Минска появятся терминалы для оплаты по электронной очереди

Новости Беларуси. Такая система уже доступна, и онапомогает распределить потоки посетителей и направить их к нужному специалисту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тамара Свидинская, заместитель начальника управления налогообложения организаций:

У нас в городе Минске работает два таких центра – в инспекции по Московскому району, и в инспекции по Партизанскому району Минска.

За 6 месяцев этого года через систему электронной очереди обработано более 30 тысяч обращений.

Удобство в первую очередь почему? Потому что сокращается время ожидания в очереди. Время ожидания на сегодняшний момент – не более 5 минут.

Электронные центры с терминалами позволят сэкономить время на обслуживание. А еще – у посетителей налоговой инспекции появится возможность оценить работу учреждения и оставить о нем отзыв.