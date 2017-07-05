В День Независимости в Минске родились 68 детей

Новости Беларуси. Рожденные в День Независимости малыши вместе с мамами принимают поздравления во всех регионах страны. Под марш парада и залпы салюта только в Минске на свет появилось 68 маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июля в гости к тем, для кого государственный праздник стал еще и датой в семейном календаре, заглянули почетные гости.