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Сыр из молока со вкусом пломбира: как фермер в Вилейском районе налаживает производство уникального сыра

05 июля 2017 15:52
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Новости Беларуси. Фермер из Вилейского района – Роман Афунц – планирует наладить производство сыра. Идея к нему пришла 5 лет назад. Взвесил все «за» и «против», познакомился с тонкостями производства и решил попробовать. Пока фермер делает сыр, но в домашних условиях и исключительно для своих близких и друзей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между прочим, первые шаги на пути к полноценному производству уже сделан. В собственность агропредпринимателю местные власти отдали заброшенную конюшню. Сейчас там ремонт. В ближайшей перспективе в здании разместятся животные. Ну а более отдаленные планы – взять в аренду сыроварню, получить сертификат и освоить прилавки магазинов.

Сыр из молока со вкусом пломбира: как фермер в Вилейском районе налаживает производство уникального сыра-1


Роман Афунц, руководитель фермерского хозяйства:

Это будет эксклюзивный продукт, потому что я не буду использоваться порошки – только натуральное цельное молоко, закваски и бактерии. Я ездил на курсы сыроделов в Россию, учился сыроделию.

Очень много рецептов: и белорусских, и кавказских, и итальянских. Рецептурное количество безгранично. Можно делать всё!

Вкус сыра, по словам фермера, будет неповторимым. Роман Афунц приобрел коров специальной породы. Их молоко идеально подходит для производства сыра. Сладкое, похожее на мороженое – недаром его еще называют пломбирным.

# общество # Фотофакт # Продукты питания

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