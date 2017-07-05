Сыр из молока со вкусом пломбира: как фермер в Вилейском районе налаживает производство уникального сыра

Новости Беларуси. Фермер из Вилейского района – Роман Афунц – планирует наладить производство сыра. Идея к нему пришла 5 лет назад. Взвесил все «за» и «против», познакомился с тонкостями производства и решил попробовать. Пока фермер делает сыр, но в домашних условиях и исключительно для своих близких и друзей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между прочим, первые шаги на пути к полноценному производству уже сделан. В собственность агропредпринимателю местные власти отдали заброшенную конюшню. Сейчас там ремонт. В ближайшей перспективе в здании разместятся животные. Ну а более отдаленные планы – взять в аренду сыроварню, получить сертификат и освоить прилавки магазинов.