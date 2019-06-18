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Во время II Европейских игр изменится график работы метро

18 июня 2019 17:02
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Новости Беларуси. Стал известен график работы метро во время II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Во время II Европейских игр изменится график работы метро -1



19 июня и 20 июня ночью поезда будут ходить до 2 часов. А с 21 июня на 22 июня – до 4 часов. То же самое и в ночь с 30 июня на 1 июля, когда пройдёт церемония закрытия.

В остальные дни метро будет работать по стандартному расписанию, но сократится время прибытия поездов на станции.

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# Европейские игры # общество # Фотофакт

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