Во время II Европейских игр изменится график работы метро

Новости Беларуси. Стал известен график работы метро во время II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





19 июня и 20 июня ночью поезда будут ходить до 2 часов. А с 21 июня на 22 июня – до 4 часов. То же самое и в ночь с 30 июня на 1 июля, когда пройдёт церемония закрытия.