Какую одежду носить в жару?

Казалось бы, градус минского пекла за последние дни сошёл на нет. Но синоптики уверяют: к выходным страну накроет новая волна тепла.

Синтетические волокна станут наихудшим выбором в 30-градусную жару, другое дело – льняные вещи, которые уже давно стали визитной карточкой белорусского текстиля.

Светлана Ереметько, заведующая сектором швейных товаров универсального магазина:

По своей гигроскопичности лён создаёт ощущение прохлады для тела человека. Обладает хорошими воздухопроводимыми свойствами. Ткани не электризуются. Также льняные волокна более прочные по своему составу, чем хлопок, в 2 раза, и чем шерсть, в 4 раза.

По цене такие вещи легко конкурируют с представителями хлопковой индустрии. Единственный недостаток материала – сминаемость. Впрочем, проблема складок легко решается одной стиркой с энзимами. И если женский выбор на лето – это сарафаны, платья и шляпки, то представителей сильной половины всё чаще можно встретить у витрин с пиджаками в стиле Остапа Бендера и рубашками с белорусским орнаментом.