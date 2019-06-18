Какую одежду носить в жару?

Казалось бы, градус минского пекла за последние дни сошёл на нет. Но синоптики уверяют: к выходным страну накроет новая волна тепла.
Казалось бы, градус минского пекла за последние дни сошёл на нет. Но синоптики уверяют: к выходным страну накроет новая волна тепла.
Чтобы не расплавиться от летнего зноя, стоит начать с выбора гардероба.
Синтетические волокна станут наихудшим выбором в 30-градусную жару, другое дело – льняные вещи, которые уже давно стали визитной карточкой белорусского текстиля.
Светлана Ереметько, заведующая сектором швейных товаров универсального магазина:
По своей гигроскопичности лён создаёт ощущение прохлады для тела человека. Обладает хорошими воздухопроводимыми свойствами. Ткани не электризуются. Также льняные волокна более прочные по своему составу, чем хлопок, в 2 раза, и чем шерсть, в 4 раза.
По цене такие вещи легко конкурируют с представителями хлопковой индустрии. Единственный недостаток материала – сминаемость. Впрочем, проблема складок легко решается одной стиркой с энзимами. И если женский выбор на лето – это сарафаны, платья и шляпки, то представителей сильной половины всё чаще можно встретить у витрин с пиджаками в стиле Остапа Бендера и рубашками с белорусским орнаментом.
Светлана Ереметько:
Длинный рукав, короткий рукав. Приталенный, классический силуэт, полуприталенный, слим.
Есть ещё длинный рукав – можно отвернуть и застегнуть на пату, когда очень жарко. Если утром вышел из дома, стало жарко – отвернул, застегнул и уже рукав короче.
Средняя стоимость – от 50 до 70 рублей.
Жажда может застигнуть в любой момент. Выход из ситуации – мобильные точки с напитками. Правда, если в советские времена холодный дюшес или тархун можно было найти на каждом углу, сейчас бочки на колёсах – настоящий дефицит.
Да и у тех, что есть, внутри спрятаны алюминиевые кеги. Как правило, напиток такой же по составу, как и в магазинной таре. Но низкая влажность воздуха и желание покупателей освежиться здесь и сейчас делает хорошую кассу владельцам бочки. Те, в свою очередь, стараются вывести сервис на максимальный уровень.
Екатерина Малиновская, предприниматель:
От бочки остаётся только внешний вид, а внутри ничего от советского прошлого уже нет. Квас промышленного производства, реализуется из кегов. Бочка оборудована холодильным оборудованием, поэтому попадание любой микрофлоры просто исключено.
Средняя стоимость пол-литрового стакана – 1.50. И всё же первое спасение от солнечного лета – это водоёмы.
Например, в Минске сегодня есть порядка 20 оборудованных зон отдыха. Большую часть из них контролирует лесопарковое хозяйство.
Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
4 водохранилища: Заславское, Криница, Дрозды и Цнянка. 6 пляжей находятся в городе – 5 пляжей Цнянского водохранилища, шестой – пляж №2 водохранилища Дрозды. Все остальные – пригородные водохранилища. Практически на всех зонах отдыха у нас есть беседки с мангалами и урнами.
Носите лёгкую одежду, пейте больше жидкости и держитесь ближе к воде.