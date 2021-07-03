Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работает съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент: Наша локация – одна из самых ярких. Стела «Минск – город-герой» – место знаковое, здесь единство истории и современности ощущается особенно остро. С одной стороны – музей Великой Отечественной войны, а с другой – сегодня поколения белорусов поздравляют друг друга с праздником. Энергетику дополняют тысячи светодиодов, огромные экраны.

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Вечером 3 июля у стелы проходит гала-концерт «Беларусь единая». Задумка режиссеров – раскрыть единство нашего народа через призму профессий, разных поколений белорусов. Транслируются видеоролики, концерт дополняет интерактивный эффект. Яркая кульминация – в 22:50 патриотическая акция «Споем гимн вместе». Сама стела будет подсвечена цветами национального флага.