«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работала съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Наша локация – одна из самых ярких. Предлагаю послушать впечатления белорусов.

Праздник бесподобный, душа просто радуется за нашу Беларусь. Молодцы!

Это супер. То, что у нас есть сейчас – это вообще супер.

С праздником!