Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст

Новости Беларуси. Приближается День всех влюбленных, и многие пары стремятся именно 14 февраля связать себя узами брака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действительно, в ЗАГСах в этот день традиционно аншлаг. А этот год и вовсе богат на красивые даты, которые подходят для свадебного торжества. Так что наши ЗАГСы открывают свои двери для молодоженов даже в официальный выходной. Есть ли подходящий возраст для брака, все ли решают цифры в сердечных делах и как креативно белорусы подходят к свадьбе. Об этом и не только мы поговорим с начальником управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Ириной Целиковец. Тенденция наблюдается к увеличению среднего возраста лиц, которые желают вступить в брак Ольга Коршун, СТВ:

Скоро в мире будут отмечать День всех влюбленных. У нас этот праздник очень популярен среди молодежи. Насколько охотно молодежь сегодня вступает в брак?





Ирина Целиковец, начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Беларуси:

Если говорить о статистике, то в 2019 году органами ЗАГСа Беларуси зарегистрировано по стране более 62 тысяч браков. Из них 60 % проведены в торжественной обстановке. Тенденция в последнее время наблюдается к увеличению среднего возраста лиц, которые желают вступить в брак.

По статистике для мужчин – это 30-31 год, для женщин – это 28 лет. Что касается вопроса про День влюбленных, то на сегодня только органами ЗАГС Минска принято 165 заявлений и которые будут рассматривать и которые будут регистрировать свой брак в День влюбленных 14 февраля.

Ольга Коршун:

Этот год богат на красивые даты, когда все хотят зарегистрировать брак. Например, скоро у нас 20.02.2020. В этот день будет какой-то аншлаг в ЗАГСе? Ирина Целиковец:

На дату 20.02.2020 только органы ЗАГС приняли документы у 122 пар, они желают заключить брак в этот день. Регистрируется прекращение брака при соблюдении 3-х условий: когда нет споров об имуществе, нет общих несовершеннолетних детей и есть взаимное согласие супругов

Ольга Коршун:

Нельзя не коснуться и темы разводов. Какова статистика в этом вопросе? На ваш взгляд, что является основной причиной расторжения браков? Ирина Целиковец:

Если говорить о статистике по расторжению брака в органах ЗАГСа. А органах ЗАГСа регистрируется прекращение брака лишь при соблюдении 3-х условий: когда нет споров об имуществе, нет общих несовершеннолетних детей и есть взаимное согласие супругов. К сожалению, статистика говорит, что эта цифра все время на одном уровне. По данным 2019 года, расторжений брака было более 9 тысяч, такая же статистика была в 2018 году, на этом же уровне. Сотрудники органов ЗАГСа прилагают максимум усилий, когда предоставляется срок для примирения, они направляют людей к психологу, к медиатору для того, чтобы семья крепла. Что касается мотивов, по которым расторгают брак, это выросли дети или вообще нет детей, супружеская неверность и другие жизненные обстоятельства. «Ежегодно увеличивается рост заключения брачных договоров»





Ольга Коршун:

Востребованы ли сегодня у молодоженов брачные договоры?

Ирина Целиковец:

Ежегодно увеличивается рост заключения брачных договоров. Например, по итогам 2019 года брачных договоров было более 4 тысяч, по итогам 2018 — более 3 тысяч. Идет заметное увеличение и востребованность у супругов либо у людей, которые намереваются вступить в брак. Что касается столицы, то более 40 % удостоверяются брачным договором. 10 % брачных договоров заключаются в Брестской Витебской областях.