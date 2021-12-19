Внучка Василия Мичурина: самым главным для него было, чтобы все были рядом, все были счастливы и улыбались

Новости Беларуси. В Минске простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным. 19 декабря в Центральном доме офицеров прошла траурная церемония, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Мичурина, внучка Василия Мичурина:

Самым главным для него было, чтобы все были рядом, чтобы все были счастливы, чтобы все улыбались. Каждый праздник мы собирались с ним за столом, он всегда говорил первым какие-то хорошие всем слова.