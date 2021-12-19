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Внучка Василия Мичурина: самым главным для него было, чтобы все были рядом, все были счастливы и улыбались

19 декабря 2021 17:21
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Новости Беларуси. В Минске простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным. 19 декабря в Центральном доме офицеров прошла траурная церемония, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Внучка Василия Мичурина: самым главным для него было, чтобы все были рядом, все были счастливы и улыбались-1

Юлия Мичурина, внучка Василия Мичурина:
Самым главным для него было, чтобы все были рядом, чтобы все были счастливы, чтобы все улыбались. Каждый праздник мы собирались с ним за столом, он всегда говорил первым какие-то хорошие всем слова.  

Игорь Луцкий о Василии Мичурине: уходит практически эпоха, очень важно сохранить память об этих людях. Читайте здесь.

# Некролог # общество # Юлия Мичурина # Василий Мичурин # Фотофакт

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