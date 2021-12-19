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Игорь Луцкий о Василии Мичурине: уходит практически эпоха, очень важно сохранить память об этих людях

19 декабря 2021 17:23
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Новости Беларуси. В Минске простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным. 19 декабря в Центральном доме офицеров прошла траурная церемония, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Игорь Луцкий о Василии Мичурине: уходит практически эпоха, очень важно сохранить память об этих людях-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Уходит практически эпоха. И нам очень важно сохранить память об этих людях. Сейчас настало время каждого ветерана, каждого участника войны проводить с особыми почестями, достойно. Может быть, я считал бы нужным создать аллею, где будут захоронены наши ветераны, там, куда мы сможем прийти, поклониться, положить цветы у памятника и отдать дань уважения этим людям, которые в свое время спасли нас от такой большой беды, от войны.  

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# Некролог # общество # Игорь Луцкий # Василий Мичурин # Фотофакт

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