Игорь Луцкий о Василии Мичурине: уходит практически эпоха, очень важно сохранить память об этих людях

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Уходит практически эпоха. И нам очень важно сохранить память об этих людях. Сейчас настало время каждого ветерана, каждого участника войны проводить с особыми почестями, достойно. Может быть, я считал бы нужным создать аллею, где будут захоронены наши ветераны, там, куда мы сможем прийти, поклониться, положить цветы у памятника и отдать дань уважения этим людям, которые в свое время спасли нас от такой большой беды, от войны.

Внучка Василия Мичурина: самым главным для него было, чтобы все были рядом, все были счастливы и улыбались. Читайте здесь.