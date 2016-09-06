Единственная в Беларуси последовательница иллюзиониста Гарри Гудини – Елена Постернак

Она может вскрыть любой замок за считанные секунды, а железная цепь в её руках выглядит бутафорской. Елена Постернак, единственная в Беларуси последовательница великого иллюзиониста в жанре побега и освобождения – Гарри Гудини.

Секреты своего мастерства девушка, естественно, не раскрывает. Все ради того, чтобы мы могли по-настоящему удивляться и даже испытывать шок.

За плечами – тринадцать лет формирования необходимых навыков: невероятная гибкость и физическая мощь, непоколебимая уверенность в себе, преодоление страха публичных выступлений, высоты и воды.

Повесить на себя гирю и цепи общим весом 14 кг, позволить заковать себя в наручники, прикрепить 7 замков и отправить на дно Минского моря. Риск, и в то же время – исполнившаяся мечта.

Увы, при выполнении экстремальных трюков всегда присутствует опасность для жизни. Даже при самой тщательной подготовке случаются форс-мажоры.

Адреналин и реакция зрителей вдохновляет иллюзиониста на новые авантюры. В планах последовательницы Гудини выполнить подводный трюк в аквариуме на сцене. А подвешивание в состоянии вниз головой в смирительной рубашке придать ещё большую остроту.

Для профессионального эскейпа мало хорошо уметь вскрывать замки. Нужно, в первую очередь, быть артистом.