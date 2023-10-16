Наталья Кочанова встретилась со студентами Гомельского медуниверситета

Новости Беларуси. Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная Беларусь. Эти и другие темы обсудила председатель Совета Республики с коллективом и студентами Гомельского государственного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посещала вуз пять лет назад, с тех пор в образовательный процесс внедрили много новшеств. В частности укомплектовали высокотехнологичным оборудованием Центр практической подготовки и симуляционного обучения, где студенты всех курсов отрабатывают практические навыки.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я сегодня познакомилась еще раз с теми ребятами, которые учатся здесь, в университете, получая для нашей страны очень важную специальность, врач, и увидела те новации, которые уже появились за те 5 лет, которые я не была. Великолепный симуляционный центр, который позволяет сегодня более качественно готовить наших специалистов для отрасли здравоохранения. И конечно, очень важно, что здесь есть факультет, который готовит специалистов, которые будут работать на высокотехнологичном оборудовании: КТ, МРТ, УЗИ. И эти специалисты сегодня востребованы во всей нашей стране.

Во время встречи председатель Совета Республики подробно рассказала студентам о законотворческой деятельности и отметила особое участие экспертов в принятии важных решений. Благодаря им законы соответствуют актуальной повестке. С будущими медиками шел разговор и о национальной демографической безопасности. С вопросом о поддержке студенческих семей к спикеру обратились многодетные матери.