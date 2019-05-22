«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

Новости Беларуси. Останки более тысячи евреев с почестями перезахоронили 22 мая под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония прошла на Северном кладбище.

Напомним, массовое захоронение жертв Брестского гетто было найдено несколько месяцев назад во время строительства жилого квартала. В годы войны узниками лагеря были 28 тысяч человек, в том числе и дети. В живых осталось только 19 человек. В траурной церемонии приняли участие представители еврейских общин Европы, дипломаты, а также горожане.

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

Беларусь может быть неплохим примером странам региона: как надо правильно собрать общество, как надо взять общину и провести ее вместе, тех, которые пострадали, с соседями, и вместе создать такое место, как здесь.