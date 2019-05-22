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Ермошина: «Зеленского сделал президентом интернет»

22 мая 2019 17:19
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«Зеленского президентом сделал интернет», – об этом заявила председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина во время записи ток-шоу «В обстановке мира».

«Сейчас у кандидатов и без телевидения очень много ресурсов», – добавила глава ЦИК.

Кроме того, в процессе записи ток-шоу председатель Центризбиркома выразила мнение по ряду позиций, связанных с избирательным законодательством. В частности, коснулась темы выборов в местные советы. По мнению главы ЦИК, следует усилить местное самоуправление – на уровне поселковых и сельских советов. При этом Лидия Ермошина считает, что на данном уровне следует проводить выборы не депутатов, а глав местных администраций.    

 Ток-шоу «В обстановке мира» смотрите в 20:30 на СТВ в четверг, 23 мая.     

# Выборы # общество # Лидия Ермошина # Владимир Зеленский

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