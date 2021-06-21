Беларусь впервые избрана в Совет ФАО

Новости Беларуси. Беларусь впервые избрана в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО. Такое решение было принято в рамках состоявшейся в Риме конференции организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое право дано нашей стране на три года. К слову, Совет объединяет 49 из 194 государств – членов ФАО, представляющих на ротационной основе все регионы мира. Он является высшим исполнительным органом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и отслеживает состояние продовольственной безопасности и сельского хозяйства в мире.