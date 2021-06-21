Прямой эфир

Беларусь впервые избрана в Совет ФАО

21 июня 2021 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь впервые избрана в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО. Такое решение было принято в рамках состоявшейся в Риме конференции организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впервые избрана в Совет ФАО-1

Такое право дано нашей стране на три года. К слову, Совет объединяет 49 из 194 государств – членов ФАО, представляющих на ротационной основе все регионы мира. Он является высшим исполнительным органом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и отслеживает состояние продовольственной безопасности и сельского хозяйства в мире.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 173 тысяч минчан сделали прививки против коронавируса
21 июня 2021 15:13

Более 173 тысяч минчан сделали прививки против коронавируса

Дмитрий Мезенцев о президентах Беларуси и России: они противостоят подлым попыткам переписывать историю
21 июня 2021 14:56

Дмитрий Мезенцев о президентах Беларуси и России: они противостоят подлым попыткам переписывать историю

«Поздравляю всех вас». В день Святого Духа митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в минском соборе
21 июня 2021 14:53

«Поздравляю всех вас». В день Святого Духа митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в минском соборе