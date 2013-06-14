Павлу Мариеву, выдающемуся ученому-конструктору и герою Беларуси, исполняется 75 лет

Новости Беларуси. Выдающемуся ученому-конструктору, герою Беларуси Павлу Мариеву 14 июня исполняется 75 лет. Почти всю сознательную жизнь он посвятил «Белорусскому автомобильному заводу», где прошел путь от простого технолога до главного инженера. А в 1992 году Мариев возглавил родное предприятие. Это было время, когда повсеместно останавливались производства, лихорадило даже крупные гиганты. Однако новому директору удалось удержать позиции завода на мировом рынке и завоевать новые ниши.

Именно под его руководством был реализован грандиозный технический проект. Ничего подобного «БелАЗ» ранее не переживал.

Ныне Павел Лукьянович – на научной работе. Он руководит техническим центром Института машиностроения Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 75-летием Павла Мариева поздравил президент Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что многогранная деятельность выдающегося ученого и впредь будет способствовать наращиванию промышленного потенциала страны и процветанию белорусского государства.