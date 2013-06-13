Новости Беларуси. Необычный турслёт для необычных людей. На Припяти 13 июня открылся уникальный фестиваль. «Полесская радуга» собрала талантливых людей, чьи возможности в обществе принято называть ограниченными.

Спортивные игры, конкурсы, театрализованные представления - программа пятой, юбилейной, «Полесской радуги», как пёстрый ковёр. Возможность блеснуть талантом предоставили каждому участнику.

Руслан Евенков, участник фестиваля «Полесская радуга»:

Мы делаем каждый год новые костюмы, и нам нравится. И мне нравится ездить на эти турслеты. Несмотря на то, что я инвалид, но я могу участвовать, как все люди. Я не чувствую себя уже этим инвалидом, я чувствую себя полноценным.

Быть вместе - для этих людей уже большая победа и большая радость.

Эти непростые судьбы объединила «Полесская радуга». Без преувеличения, фестиваль для его участников - то же самое, что полёт на Марс для большинства людей. Река, лес, костёр - такие близкие и такие недоступные, если с детства ты прикован к инвалидному креслу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Детнер, участник фестиваля «Полесская радуга»:

Это единственный фестиваль, который заинтересован в продвижении нас, людей с ограниченными возможностями. Это лучшее приключение лета, уже который год.