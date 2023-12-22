Андрейченко: 83 закона приведены в соответствие с обновлённой Конституцией за 2023-й

Взять ситуацию в торговле под контроль и урегулировать законодательную базу в этой сфере – требования, которые не раз звучали из уст Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы, которые регулярно поднимаются на совещаниях во Дворце Независимости. Изменения предусмотрены законопроектом «О государственном регулировании торговли и общественного питания», который сегодня, 22 декабря, приняли в первом чтении депутаты.
Власти усилят контроль за сферой интернет-торговли – комментарий главы МАРТ.
Сегодняшнее заседание в Овальном зале последнее в 2023-м. Потому, помимо обсуждения актуальных вопросов, парламентарии подводят промежуточные итоги года.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Уходящий год был продуктивным в плане законодательной деятельности. Нами принято порядка 100 законопроектов. Основным приоритетом в работе депутатского корпуса было приведение законодательства в соответствие с Конституцией Республики Беларусь. В результате этой работы у нас разработано два новых законопроекта – закон «О Всебелорусском народном собрании», «Об основах гражданского общества», а 83 закона приведены в соответствие с обновленной Конституцией.
Большой блок работы коснулся и подготовки к предстоящим выборам. На сегодня создана вся необходимая база для проведения выборов депутатов всех уровней, членов Совета Республики и проведения Всебелорусского народного собрания – отметил председатель Палаты представителей.