Андрейченко: 83 закона приведены в соответствие с обновлённой Конституцией за 2023-й

Взять ситуацию в торговле под контроль и урегулировать законодательную базу в этой сфере – требования, которые не раз звучали из уст Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы, которые регулярно поднимаются на совещаниях во Дворце Независимости. Изменения предусмотрены законопроектом «О государственном регулировании торговли и общественного питания», который сегодня, 22 декабря, приняли в первом чтении депутаты.

Власти усилят контроль за сферой интернет-торговли – комментарий главы МАРТ.

Сегодняшнее заседание в Овальном зале последнее в 2023-м. Потому, помимо обсуждения актуальных вопросов, парламентарии подводят промежуточные итоги года.