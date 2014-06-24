Владимиру Товстику, народному художнику Беларуси и лауреату госпремии, исполнилось 65 лет

Новости Беларуси. Народному художнику Беларуси, лауреату Государственной премии Владимиру Товстику 24 июня исполняется 65 лет. С юбилеем мастера поздравил президент Александр Лукашенко.

Творчество Владимира Антоновича – яркое явление в современном белорусском искусстве. Одной из основных тем его произведений стало возрождение духовной и национальной культуры белорусского народа.

Работы Владимира Товстика находятся в Национальном художественном музее, Музее современного изобразительного искусства, коллекциях союза художников, Министерств культуры Беларуси и России, а также в частных собраниях многих стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.