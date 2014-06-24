Прямой эфир

Владимиру Товстику, народному художнику Беларуси и лауреату госпремии, исполнилось 65 лет

24 июня 2014 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Народному художнику Беларуси, лауреату Государственной премии Владимиру Товстику 24 июня исполняется 65 лет. С юбилеем мастера поздравил президент Александр Лукашенко.

Творчество Владимира Антоновича – яркое явление в современном белорусском искусстве. Одной из основных тем его произведений стало возрождение духовной и национальной культуры белорусского народа.

Работы Владимира Товстика находятся в Национальном художественном музее, Музее современного изобразительного искусства, коллекциях союза художников, Министерств культуры Беларуси и России, а также в частных собраниях многих стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
Проспект Независимости в Минске. Знают ли горожане, как он назывался раньше и чем знаменит Захарий Корнеев?
24 июня 2014 06:33

Проспект Независимости в Минске. Знают ли горожане, как он назывался раньше и чем знаменит Захарий Корнеев?

Осужденные за нетрезвое вождение не попадут под амнистию
23 июня 2014 18:08

Осужденные за нетрезвое вождение не попадут под амнистию

23 июня исполняется 70 лет с начала операции Багратион
23 июня 2014 17:54

23 июня исполняется 70 лет с начала операции Багратион