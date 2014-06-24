Проспект Независимости в Минске. Знают ли горожане, как он назывался раньше и чем знаменит Захарий Корнеев?

Проспект Независимости – главная улица Минска. Сохранив силуэты прошлого города, за свою историю в 215 лет эта магистраль сменила около 10 названий. Интересно, знают ли минчане, как изначально назывался проспект Независимости?

Минчане:

Не знаю. Может, Старожитная.

Проспект Ленина.

Франциска Скорины.

Купаловская.

Захарьевская улица.

Первое название проспекта – Захарьевская.

Главная улица была заложена в 1801 году в обход старой части города, района Замчища и нынешней площади Свободы. В то время она проходила между современными улицей Городской Вал и Площадью Победы. И именуется Захарьевской в честь Захария Корнеева. Интересно, знают ли минчане, кем был этот человек?

Минчане:

Наверное, какой-то известный человек, который что-то сделал для Беларуси.

Думаю, это был историк.

Литератор.

Считаю, что это художник.

Я думаю, политик, наверное.

Литератор, наверное.

Это был первый губернатор Минска.

Это первый губернатор Минска.

Губернатор был Минска, в свое время, давно, до революции.

Действительно, центральная улица столицы названа в честь минского губернатора, царского чиновника Захария Яковлевича Корнеева.

Любопытно, что название улицы – Захарьевская – дано не в честь фамилии, а имени. Что, безусловно, говорит о любви горожан. Чем еще примечательна личность градоначальника?

Минчане:

Если в его честь назвали улицу, значит он что-то сделал такое выдающееся.

Наверное, был хорошим политиком.

Александровский парк, где стоит «Мальчик с лебедем».

Может, центральный парк создал или цирк.

Захарием Корнеевым был заложен городской сад, получивший название Губернаторский. Сегодня это Парк имени Горького. Здесь в память о первом губернаторе возвышается памятный монумент.

Захарий Яковлевич руководил Минском более 10 лет. За время его правления в 1797 году был создан первый генплан города, начал создаваться атлас Минской губернии., сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Улица Захарьевская просуществовала 111 лет. Потом были Советская, улица Адама Мицкевича, Хауптштрассе, Пушкинская, проспект им. Сталина, проспект Ленинский.

Имя Франциска Скорины главная улица города носила 15 лет. Проспектом Независимости она стала называться в 2005 году.