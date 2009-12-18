Владимир Зданович: Сейчас решают все мозги, образование

Белорусские депутаты в последний день работы осенней сессии активно обсуждали законопроект о воинской обязанности и службе.

Одно из важных нововведений, предусмотренных в поправках, - отмена отсрочки от призыва в армию для заочников, получающих среднее специальное и высшее образование. Некоторые депутаты с этим изменением не согласились. Законопроект будет рассмотрен и во втором чтении.

Владимир Зданович, Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси:

– Сейчас решают все мозги, образование. На мой взгляд, как представителя профильной комиссии по образованию, мы должны дать нашим молодым людям возможность получить высококачественное образование, а потом пойти служить. Это уже будут и более взрослые люди, т.е. будут более рационально смотреть на окружающий мир. Они смогут работать с той суперсовременной техникой, компьютерным оборудованием, которое пришло в нашу армию.

В целом же, третью сессию назвали содержательной и нерядовой. 31 законопроект приняли в первом чтении. Ратифицирован целый пакет международных договоров. Рассмотрено и пять декретов главы государства. Большая часть документов направлена на либерализацию законодательства.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Принятые на сессии документы, предусматривают более четкие и понятные правила деятельности хозяйствующих субъектов, регистрации некоторых объектов недвижимости. Важный шаг сделан навстречу малому и среднему бизнесу, наиболее мобильному сектору экономики, способному быстро осваивать новые ниши на рынке.