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Плетение из бисера и черлидинг: мужчины с нестандартными увлечениями

23 августа 2016 09:20
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Увидев эти работы и не подумаешь, что их сделал… парень! Владислав занимается бисероплетением больше 10 лет.

Однажды увидел у друга дома оригинальные плетёные изделия и решил попробовать сделать так же. С каждым разом сноровка растет, и креативные идеи воплощаются быстрее.

Поначалу Влад скрывал своё увлечение. Ведь мы привыкли видеть за рукоделием прекрасную половину человечества. Однако молодой человек подходит к этому вопросу философски.

Во время нашего интервью также не обошлось без повышенного внимания. Но теперь удивление на лицах девушек наоборот вдохновляют Влада на создание новых работ

Ни погода, ни плохое настроение не мешают этому парню прийти на тренировку и выложиться по полной. Пять раз в неделю по 2-2,5 часа, потом ещё тренажёрный зал и, если успевает, – пробежка. За этим стоят победы в спорте, существующему для поддержки боевого духа на матчах и турнирах.

Интересно, что изначально черлидингсоздавался как мужской вид спорта. Но после того,как в команды начали принимать девушек, стало понятно, что с ними будет зрелищнее и привлекательнее.

7 лет назад Ян выбирал между занятием настольным теннисом и черлидингом. И с решением не прогадал. Призовые места на международных чемпионатах и постоянный драйв по жизни.

Помните, что только мы сами ставим себе рамки. Слушайте себя и выбирайте то, что вам действительно по душе.

# общество # Фотофакт # Хобби # Ян Янковский # Владислав Насевич

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