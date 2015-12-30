Владимир Радивилов, заслуженный артист Беларуси : Должность Деда Мороза – почетна и ответственна!

Владимир вот уже 21 год трудится «зимним волшебником» на главной елке Беларуси. Впервые Дедом Морозом он стал в 24 года. За долгое годы работы успел убедиться, что самое важное в его профессии – это дарить людям добро и веру в сказку.

Работы у Дедушки Мороза в обычной жизни гораздо больше. В обычной жизни Владимир – ведущий актер, мастер пародии и юмора. И несмотря на свое основное занятие, он всегда находит время для детей. Раз в год на протяжении полутора месяцев он старательно репетирует встречи с ребятами. Ведь детям нужно дарить любовь и волшебство.

А вот в свободное от работы время наш Дед Мороз любит отдыхать на природе, где есть речка и чистый воздух.

Дома у Владимира создалась целая коллекция игрушечных Дедов Морозов: самых разнообразных новогодних волшебников, которые превращают все в сказку. Их у него уже около ста.