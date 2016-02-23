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Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы главного управления командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь на СТВ

23 февраля 2016 07:28
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23 февраля – праздник настоящих мужчин, тех, кто охраняет наш мир и спокойствие. И даже сегодня – многие из них на боевом посту.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник пресс-службы внутренних войск главного управления командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь майор Порхомцев Владимир Николаевич.

Согласитесь, ну какой же праздник без показательных выступлений спецназа? Своё боевое искусство в программе «Утро. Студия хорошего настроения» продемонстрируют бойцы роты разведки специального назначения.

# общество # 23 февраля # Фотофакт # Владимир Порхомцев

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