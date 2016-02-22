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Собрание на Октябрьской площади в Минске 22 февраля: сбор предпринимателей или попытка оппозиции обратить внимание на себя

22 февраля 2016 16:50
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Новости Беларуси. 22 февраля представители так называемой оппозиции вновь, как и неделю назад, попытались перетянуть одеяло на себя. Полем для их охоты стала предпринимательская среда, в которой продолжаются дискуссии по новым условиям торговли. А значит, как посчитали активисты акции, есть шанс воспользоваться сомнениями и перетащить экономические вопросы в политическую плоскость.

Сценарий такой охоты вполне узнаваем: еще недавно они становились в ряд борцов за свободу слова, если надо, примкнут и к движению «зеленых». Правда, шанс этот использовать не удалось. Идея  закончилась провалом. В числе сотни собравшихся на Октябрьской площади едва ли можно было увидеть предпринимателей. Люди дела предпочитают конструктивный диалог и обсуждают нюансы своего бизнеса за столом переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Акции

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