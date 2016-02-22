Новости Беларуси. Минская больница скорой медицинской помощи выбрана объектом для нового проекта в сфере здравоохранения. Так, приемное отделение здесь реорганизуют в отделение экстренной и неотложной медпомощи. По опыту зарубежных стран его разделят на три зоны: зеленую, желтую и красную. Каждая из них будет обслуживать пациентов с определенной степенью заболевания. Таким образом, удастся разгрузить смотровые отделения.

Предполагается, что штат медперсонала увеличат практически вдвое. К слову, сегодня приемные отделения пользуются большой популярностью у горожан. Здесь можно оперативно проконсультироваться и получить необходимую помощь. Так, в 2015 году сюда обратились порядка 500 тысяч пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Дылевский, заведующий приемным отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Зеленая зона – это амбулаторные пациенты. Те, которые могут посидеть и подождать. Желтая зона – это пациенты, доставляемые бригадами скорой помощи. То есть в среднем или тяжелом состоянии. И красная зона – это реанимация. Это где будет работать врачи-реаниматологи с привлечением уже специалистов по профилю. На этот год был внесен план на модернизацию именно этого приемного отделения, потому что такие площади только у нас могут позволить себе такую модернизацию.