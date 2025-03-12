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В Польше задержана иностранка, торговавшая человеческими органами

12 марта 2025 13:40
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В Польше правоохранители задержали женщину, осуществлявшую торговлю человеческими органами, пишет РИА Новости.

В Польше задержана иностранка, торговавшая человеческими органами-1

Фото: Pinterest

35-летнюю гражданку Украины разыскивал Интерпол. Задержанную обвиняют в том, что она в период с июля 2017 года по январь 2019 года занималась незаконным приобретением человеческих почек в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане для последующей реализации на черном рынке.

Украинка разыскивалась властями Казахстана, где она была приговорена к 12 годам тюремного заключения.

# Интерпол

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