В Польше задержана иностранка, торговавшая человеческими органами

В Польше правоохранители задержали женщину, осуществлявшую торговлю человеческими органами, пишет РИА Новости.
В Польше правоохранители задержали женщину, осуществлявшую торговлю человеческими органами, пишет РИА Новости.
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35-летнюю гражданку Украины разыскивал Интерпол. Задержанную обвиняют в том, что она в период с июля 2017 года по январь 2019 года занималась незаконным приобретением человеческих почек в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане для последующей реализации на черном рынке.
Украинка разыскивалась властями Казахстана, где она была приговорена к 12 годам тюремного заключения.