Владимир Макей: сегодня цель даже не Беларусь, цель – Россия. Потому что она превращается в мощную мировую державу

Новости Беларуси. Основной целью попыток дестабилизации в Беларуси была Россия. Таким мнением поделился Владимир Макей, отвечая на вопрос журналиста во время большого интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом наша страна стала своеобразным плацдармом для отработки революционных технологий. Беларусь и дальше намерена принимать все меры, чтобы предотвратить такого рода попытки.