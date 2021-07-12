Владимир Макей: сегодня цель даже не Беларусь, цель – Россия. Потому что она превращается в мощную мировую державу

Новости Беларуси. Основной целью попыток дестабилизации в Беларуси была Россия. Таким мнением поделился Владимир Макей, отвечая на вопрос журналиста во время большого интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом наша страна стала своеобразным плацдармом для отработки революционных технологий. Беларусь и дальше намерена принимать все меры, чтобы предотвратить такого рода попытки.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня цель даже не в первую очередь Беларусь, цель – Россия. Потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в мощную мировую державу. Она фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене. Это не нравится западному миру, который привык, что ситуация развивается по западноцентричному сценарию. Это абсолютно неприемлемо для них. Поэтому основной целью, я в этом глубоко убежден, является Россия.
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