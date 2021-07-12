«Нас связывает общая история». Владимир Макей высказался об отношениях с Россией

Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для нашей страны актуальным, даже несмотря на непростые отношения с некоторыми из партнеров. Об этом рассказал Владимир Макей во время интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского МИДа отметил, что сейчас наша страна поддерживает торговые связи со 170 государствами мира. И главная задача – прийти к сбалансированным отношениям по всем направлениям.

Владимир Макей об открытии авиарейсов в Крым: мы должны учитывать аспекты, связанные с возможными санкциями