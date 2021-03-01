Владимир Кухарев поручил навести порядок в Минске. ЖКХ начало работы 1 марта

Новости Беларуси. Навести порядок на городских территориях поручил ответственным службам мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благоприятная погода позволила начать работы уже 1 марта.
Новости Беларуси. Навести порядок на городских территориях поручил ответственным службам мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благоприятная погода позволила начать работы уже 1 марта.
Особое внимание уделят благоустройству и озеленению МКАД и железной дороги. К 6 марта очистят парки и скверы. Активизируют работы и по ямочному ремонту дорог. Также работникам ЖКХ нужно привести в порядок пандусы, расположенные на входах в жилые дома.