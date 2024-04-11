Что делать при панической атаке? Вот 3 действенных метода, чтобы отвлечься

Резкая нехватка воздуха, ком в горле, потливость и учащенное сердцебиение. Если вы хоть раз в жизни сталкивались с необъяснимым чувством страха и тревоги, значит, не понаслышке знаете, что такое паническая атака.
Резкая нехватка воздуха, ком в горле, потливость и учащенное сердцебиение. Если вы хоть раз в жизни сталкивались с необъяснимым чувством страха и тревоги, значит, не понаслышке знаете, что такое паническая атака.
Оксана Левченко, врач-психотерапевт медицинского центра «Мерси»:
Паническая атака – это приступ сильной тревоги, которая сопровождается страхом. Паническая атака может возникать как у здорового человека как реакция на стресс, так и может быть симптомом болезни.
Паническая атака всегда приходит внезапно. Как правило, с ней сталкиваются люди со слабой нервной системой. А вот если такие приступы повторяются, это может говорить уже о таком состоянии, как паническое расстройство.
Оксана Левченко:
Такие состояния, как паническое расстройство, переживаются человеком очень тяжело, он долго о них помнит. Если паническая атака была единичной реакцией на некий стресс или какие-то события, то обращаться за помощью к специалисту, наверное, не следует. Если атака повторяется, то следует прийти на прием к врачу-психотерапевту.
Важно понимать, что паническая атака не опасна для жизни. Чтобы снять приступ и не дать панической атаке развиться, нужно соблюдать простые правила. Первый шаг – это физиологическая помощь.
Оксана Левченко:
Физиологические методы направлены на уменьшение поступления количества кислорода в головной мозг. Относятся такие методы, как дыхание в бумажный пакет. Не надо отчаиваться, не всегда с собой у пациента есть бумажный пакет. Для этого можно использовать и целлофановый пакет.
Если у вас нет при себе пакета, можно подышать в ладони, сложенные в трубочку или применить технику брюшного дыхания, то есть попробовать дышать животом.
Оксана Левченко:
При панической атаке у человека очень сильно чувство тревоги и страха. Чем больше он пребывает в этом состоянии, тем сильнее тревога и страх. Чтобы отвлечься, используются методы переключения, так называемый метод заземления. Если есть возможность встать, нужно встать и все свои ощущения перенести на ноги. Почувствовать пальцы, пятки, перекатиться с пяток на пальцы, с пальцев – на пятки. Есть еще метод: три вещи, которые я вижу. Допустим, лицо собеседника, дверь в квартире, окно. Три вещи, которые я слышу. И три вещи, которые я ощущаю.
Помните, паническая атака никогда не длится долго. Это кратковременное состояние, ваша задача – постараться не поддаваться панике.
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