Что делать при панической атаке? Вот 3 действенных метода, чтобы отвлечься

Резкая нехватка воздуха, ком в горле, потливость и учащенное сердцебиение. Если вы хоть раз в жизни сталкивались с необъяснимым чувством страха и тревоги, значит, не понаслышке знаете, что такое паническая атака.

Оксана Левченко, врач-психотерапевт медицинского центра «Мерси»:

Паническая атака – это приступ сильной тревоги, которая сопровождается страхом. Паническая атака может возникать как у здорового человека как реакция на стресс, так и может быть симптомом болезни.

Паническая атака всегда приходит внезапно. Как правило, с ней сталкиваются люди со слабой нервной системой. А вот если такие приступы повторяются, это может говорить уже о таком состоянии, как паническое расстройство.

Оксана Левченко:

Такие состояния, как паническое расстройство, переживаются человеком очень тяжело, он долго о них помнит. Если паническая атака была единичной реакцией на некий стресс или какие-то события, то обращаться за помощью к специалисту, наверное, не следует. Если атака повторяется, то следует прийти на прием к врачу-психотерапевту.

Важно понимать, что паническая атака не опасна для жизни. Чтобы снять приступ и не дать панической атаке развиться, нужно соблюдать простые правила. Первый шаг – это физиологическая помощь.

Оксана Левченко:

Физиологические методы направлены на уменьшение поступления количества кислорода в головной мозг. Относятся такие методы, как дыхание в бумажный пакет. Не надо отчаиваться, не всегда с собой у пациента есть бумажный пакет. Для этого можно использовать и целлофановый пакет.