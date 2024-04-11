Бабушка добывала для партизан сведения, попала в руки фашистов, её пытали. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Своей семейной историей поделилась Кузнецкая Галина Петровна из Гродно.
В Беларуси почти нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война. Одна из них – моя семья, семья Павловских из белорусской деревни Редигерово Лунинецкого района.
Много страданий выпало на семью Павловских во время войны. Дочь Галина была угнана в Германию на принудительные работы. Трое детей во время войны перенесли тиф. Летом 1942 года дом Павловских, как и других односельчан, был сожжен немцами. Семью приютили добрые люди из соседней деревни.
В 1942-м немцы начали активно проводить карательные акции против партизан, отряды которых стали приносить им большой урон, а также мирного населения, которое помогало партизанам. Во время карательных операций люди прятались в ближайшем болоте. А немцы редко заходили в топкие болота, ограничиваясь обстрелом подозрительных мест. Партизанские отряды на оккупированной территории начали организовываться с первых дней войны, а с осени 1942 года по июнь 1944-го за рекой Лань в бескрайних болотах урочища Гричин базировалось несколько партизанских отрядов. Они входили в состав Пинского партизанского соединения, которым командовал Корж Василий Захарович, партизанский псевдоним Комаров.
Фото: Матрена Петровна Павловская
В числе тех, кто ценой своей жизни добывал для партизан необходимые сведения о враге и передавал их в лес, были и Павловские. Матрена Петровна Павловская, моя бабушка, держала связь с партизанами отряда им. М. И. Калинина. По заданию она ходила в деревню Лахва, где находились укрепленный немецкий гарнизон и полицейский участок, железнодорожная станция, через которую немецкие поезда шли на восток с техникой, оружием и солдатами. В Лахве действовало конспиративное партизанское подполье.
По предательству одного из односельчан Матрена Петровна попала в руки фашистов. Уже при выходе из Лахвы ее арестовал начальник полиции, которого Матрена знала давно, но это не спасло женщину. В гестапо она подверглась страшным пыткам и истязаниям.
Фашисты расстреляли Матрену на окраине села. Жизнь ее оборвалась в феврале 1944 года в возрасте 46 лет.
Анастасия, дочь Матрены Петровны, моя мама, продолжила дело своей матери, вступила в борьбу с врагом. Теперь она ходила в Лахву за информацией для партизан. Мама вспоминала, что часто приходилось с риском для жизни доставлять из Лахвы не только сведения, но и медикаменты, которые передавала партизанскому врачу Гиренко Василию.
Фото: Анастасия Трофимовна Драбович
За участие в борьбе с немцами советское правительство наградило ее орденом Отечественной войны и десятью медалями, в том числе юбилейными, которыми участники войны были награждены уже в мирное время.
Наша страна, тогда СССР, потеряла во Второй мировой войне более 26 миллионов человек. Если бы мы посвятили каждой жертве одну минуту молчания, нам пришлось бы хранить молчание почти 50 лет. Нет, не надо молчать! Необходимо сделать все возможное, чтобы потомки помнили тех, кто ценой своей жизни завоевал свободу и мир.
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!