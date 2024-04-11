Бабушка добывала для партизан сведения, попала в руки фашистов, её пытали. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Своей семейной историей поделилась Кузнецкая Галина Петровна из Гродно.

В Беларуси почти нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война. Одна из них – моя семья, семья Павловских из белорусской деревни Редигерово Лунинецкого района.

Много страданий выпало на семью Павловских во время войны. Дочь Галина была угнана в Германию на принудительные работы. Трое детей во время войны перенесли тиф. Летом 1942 года дом Павловских, как и других односельчан, был сожжен немцами. Семью приютили добрые люди из соседней деревни.

В 1942-м немцы начали активно проводить карательные акции против партизан, отряды которых стали приносить им большой урон, а также мирного населения, которое помогало партизанам. Во время карательных операций люди прятались в ближайшем болоте. А немцы редко заходили в топкие болота, ограничиваясь обстрелом подозрительных мест. Партизанские отряды на оккупированной территории начали организовываться с первых дней войны, а с осени 1942 года по июнь 1944-го за рекой Лань в бескрайних болотах урочища Гричин базировалось несколько партизанских отрядов. Они входили в состав Пинского партизанского соединения, которым командовал Корж Василий Захарович, партизанский псевдоним Комаров.