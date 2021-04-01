Вкусный и без добавок. Работники Червенского дома-интерната теперь сами пекут хлеб

Новости Беларуси. В Червенском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов обновили материально-техническую базу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тут установили собственную мини-пекарню. Теперь работники учреждения пекут хлеб каждый день, а еще знакомят проживающих с технологией производства. Подробности в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Вкусный и без добавок. Работники Червенского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов занялись выпечкой собственного хлеба. Для этого есть все условия: различные формы, тестомес и профессиональная печь.

За один раз хлебопекарная машина может произвести 96 буханок. Хватает на всех. Идея пришла год назад. Сначала разработали проект, нашли инвесторов. А в январе уже купили все необходимое оборудование.

Владимир Семижон, заместитель директора Червенского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Началось с посещения городского поселка Смиловичи на рынке. Мне однажды довелось встретить людей – частных предпринимателей, которые продают там хлеб. Они испекают его в домашних условиях, но, тем не менее, хлеб пользуется спросом. И когда я попробовал этот хлеб – мне понравилось, у меня зародилась идея попробовать хлебопечение у себя в доме-интернате.

Зияфат Ахмедова работала кондитером в Червене 11 лет. И мастерство выпечки пригодилось здесь. Каждая буханка – произведение искусства. Считает, что хлеб все чувствует, а от добрых мыслей растет как на дрожжах.

Зияфат Ахмедова, повар Червенского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Из чего состоит наш хлеб: соль, дрожжи, вода, масло и мука. Все замешивается где-то 10 минут, скидываем, тесто подходит. Разделываем в форму, подходит и выпекаем. Где-то через 40 минут хлеб готов. Кто работает кондитером, касается муки – они всегда добрые люди, потому что, я не знаю, зависит, наверное, от хлеба, от работы. Я люблю свою работу, мне нравится.

В собственной мини-пекарне планируют попробовать и технологию выпечки ржаного хлеба. А перед Пасхой в интернате порадуют проживающих куличами. Пробная партия уже готова.

Владимир Семижон:

Сейчас подбираем кадры, которые будут постоянно у нас работать, на постоянной основе. Мы расценили хлеб: 1,5 рубля буханка белого хлеба. Это недорого, люди с удовольствием берут. И вот сегодня тоже ждут уже, тоже будут разбирать хлеб. Сегодня основная задача – заработать побольше денег внебюджетных. Выпечка хлеба тоже будет направлена на то, чтобы зарабатывать деньги и дополнительно увеличивать заработную плату людям. Пускай это небольшие деньги, но это приятно.