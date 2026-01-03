Вкус Севера – в Минске работает выставка-продажа рыбы и деликатесов

Белорусы продолжают проводить выходные со вкусом. В зимние праздники стоит побаловать близких настоящими деликатесами. В Минске работает выставка-продажа дикой рыбы северных морей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто продукты, а настоящее гастрономическое путешествие.

Ассортимент впечатляет – икра, сочная красная и нежная белая рыба, рулеты, стейки, копчение – горячее и холодное! Все самое свежее и отборное! Что еще важно – перед покупкой можно продегустировать продукцию! Но стоит поторопиться, в палатке ажиотаж, выстраиваются очереди.

– Взяла печень трески и икру. Ассортимент достаточно широкий, хороший. Надеюсь, что понравится. Буду советовать тогда. – Мы взяли икру, белую рыбу, красную рыбу, по кусочку. Чтобы и того, и того покушать, попробовать.

На нашей ярмарке представлен очень огромный ассортимент рыбы, икры. А гордость, конечно же, это дикий королевский лосось. Несмотря на то, что эта рыбка жирная, она очень диетическая и низкокалорийная.