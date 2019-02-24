Визит Александра Лукашенко в Военную академию. Беседа с курсантами. Репортаж в программе «Неделя»

Новости Беларуси. Есть такой праздник – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. И на неделе мы его отметили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его история началась более 100 лет назад. В Советском Союзе его отмечали от мала до велика. Независимая Беларусь, следуя истине «не разрушать, а совершенствовать», сохранила традицию.

Так повелось, что 23 февраля принято поздравлять всех мужчин. Но отдельные слова, конечно, тем, для кого Родину защищать – профессия. Читай, призвание. Тем, кто сделал свой осознанный выбор. Кто готов пожертвовать собой ради мира, кто первым станет на защиту рубежей.