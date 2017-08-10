Виза сроком до 30 дней по прибытию: Катар упростил визовый режим для белорусов

Новости Беларуси. Катар упростил визовый режим для белорусов. Наши граждане смогут получить туристическую визу сроком до 30 дней непосредственно по прибытии в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие же правила установлены и для представителей еще четырех десятков государств. Катар считается настоящей жемчужиной Персидского залива. Несмотря на то, что от Минска до столицы Катара города Доха почти четыре тысячи километров, страны связывает многолетняя дружба и весомые совместные проекты.