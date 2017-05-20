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Городской поселок Копысь Оршанского района должен стать визитной карточкой страны

20 мая 2017 14:03
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Новости Беларуси. На примере небольшого населенного пункта необходимо показать,

каким развитым и перспективным может быть село.

Такую задачу в свое время поставил Президент Беларуси. Идею поддержали и местные жители, которые участвовали в обсуждении генплана развития Копыси.

Городской поселок Копысь Оршанского района должен стать визитной карточкой страны-1

Потому и большинство вопросов сегодня во время приема граждан помощником Президента – инспектором по Витебской области Александром Позняком касались именно этой темы.

До 1 июня многие работы здесь должны завершиться.

Городской поселок Копысь Оршанского района должен стать визитной карточкой страны-4

Александр Позняк, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области:
Есть что-то, наверное, что надо еще раз взять и изучить. Например, по забору, который повалился, вы помните. Может быть, по рельефу местности. Вот это надо совместно с жильцами решать. Очень важно,

чтобы жители сами для себя поняли, что все это делается не для кого-то, это делается для самих жителей.

И, наверное, каждый душой должен понять, что ему тоже надо вложить свою энергетику, свою душу, отдать время для благоустройства своего родного поселка. Тогда получится все. И вопросы все будут решены, и вы видите, что все это решается. 

Городской поселок Копысь Оршанского района должен стать визитной карточкой страны-7

Во время приема акцентировали внимание местные жители и на другие моменты, в основном, частного характера.

Это вопросы газификации, приватизации жилья.

На контроле и создание новых рабочих мест и предоставление их жителям Копыси в первоочередном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Александр Позняк

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