Городской поселок Копысь Оршанского района должен стать визитной карточкой страны

Новости Беларуси. На примере небольшого населенного пункта необходимо показать, каким развитым и перспективным может быть село. Такую задачу в свое время поставил Президент Беларуси. Идею поддержали и местные жители, которые участвовали в обсуждении генплана развития Копыси.

Потому и большинство вопросов сегодня во время приема граждан помощником Президента – инспектором по Витебской области Александром Позняком касались именно этой темы.

До 1 июня многие работы здесь должны завершиться.

Александр Позняк, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области:

Есть что-то, наверное, что надо еще раз взять и изучить. Например, по забору, который повалился, вы помните. Может быть, по рельефу местности. Вот это надо совместно с жильцами решать. Очень важно,

чтобы жители сами для себя поняли, что все это делается не для кого-то, это делается для самих жителей. И, наверное, каждый душой должен понять, что ему тоже надо вложить свою энергетику, свою душу, отдать время для благоустройства своего родного поселка. Тогда получится все. И вопросы все будут решены, и вы видите, что все это решается.

Во время приема акцентировали внимание местные жители и на другие моменты, в основном, частного характера.