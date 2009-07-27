Массовая уборка зерновых началась в Беларуси

Перейден пятипроцентный рубеж страды.

Лидируют хозяйства Брестской и Гомельской областей, где скошено 14% от запланированного. На Минщине – более одного процента, в могилевском и витебском регионах уборка только началась.

Средняя урожайность зерновых – 37 с половиной центнеров с гектара. Это несколько больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Перед аграриями стоит задача завершить страду за 20 погожих дней. Не исключено, что в отдельных районах она может затянуться из-за неблагоприятных погодных условий. Сильные дожди уже сдерживают уборку в центральных и северных регионах. В Могилевской области из-за непогоды пострадало около трети посевов зерновых.