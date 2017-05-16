Витебские водоемы зарыбили гомельской стерлядью и российскими раками
Новости Беларуси. Новые дома для водных обитателей. В Витебской области, в Днепре, с этого момента поселилась стерлядь и широколапые раки.
Эти виды из Красной книги привезли сюда за сотни километров.
Совместный проект реализовали экологи Беларуси и России. О том, для чего и почему взялись за возобновление численности речных обитателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путешествие из Шумилино в Витебск у них заняло всего час – по суше и благодаря человеку. В своем мире эти раки клешни вряд ли бы намочили в Осиновском озере. Целую неделю ученые вылавливали краснокнижников, чтобы предложить им новые метры воды.
Анатолий Алехнович, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам:
Молодь, которая родится здесь, созреет только через 4 года. И только тогда вступят в размножение. Это очень длительный процесс.
В Беларуси осталось десятка три популяций рака широкопалого. В Осиновском его уже давно не было видно.
Теперь здесь точно обитает сотня взрослых особей. Как и в Днепре, но уже полторы тысячи, и не раков, а стерляди.
Анастасия Бут, СТВ:
Год назад здесь зафиксировали массовый мор. Несколько дней подряд мертвая рыба плыла вниз по течению. Случилось это из-за аномальной жары в верховьях Днепра со стороны Российской Федерации. Потому вместе с коллегами было решено восстанавливать биоресурсы реки в 2017. И это – первый шаг.
Игорь Киселевич, заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям (Россия):
Смоленская область граничит с Беларусью. И, естественно, все наши инспектора – например, инспектор, который находится в Карасинском районе – постоянно с вашими инспекторами сотрудничает. У нас как таковой границы, запрета нет.
1500 особей или 300 килограммов живого веса. Привезли краснокнижную стерлядь из Гомельской области – почти за 500 километров.
Дмитрий Статкевич, заместитель председателя Белорусского общества охотников и рыболовов:
Планка колеблется в районе 30-35 тонн. Мы ежегодно зарыбляем социально значимые водоемы, в которых разрешен любительский лов рыбы. Зарыбления эти все происходят за счет взносов рыболовов-любителей.
Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Делается упор не только на те виды, которые имеют сейчас промышленное значение (карась, карп и так далее), но и на аквакультуры. И форель, и стерлядь, и осетровые и даже Беларусь уже стала экспортером черной икры.
В 2017 году планируется вселить в водоемы Беларуси 7000 щук, 3500 судака и еще стерлядь.
Россия, в свою очередь, обещает зарыбить Днепр этой осенью.