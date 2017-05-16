Витебские водоемы зарыбили гомельской стерлядью и российскими раками

Новости Беларуси. Новые дома для водных обитателей. В Витебской области, в Днепре, с этого момента поселилась стерлядь и широколапые раки.

Эти виды из Красной книги привезли сюда за сотни километров.

Совместный проект реализовали экологи Беларуси и России. О том, для чего и почему взялись за возобновление численности речных обитателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путешествие из Шумилино в Витебск у них заняло всего час – по суше и благодаря человеку. В своем мире эти раки клешни вряд ли бы намочили в Осиновском озере. Целую неделю ученые вылавливали краснокнижников, чтобы предложить им новые метры воды.