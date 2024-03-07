Витебские спасатели оригинально поздравили женщин с 8 Марта

Девушки по всей стране уже начали принимать поздравления. Витебские спасатели устроили для жительниц и гостей города неожиданный сюрприз. Прямо на улице сотрудники МЧС устроили зрелищное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 спасателей прошли строевым шагом и исполнили песню в честь виновниц торжества. Один из солистов спел вокальную партию буквально из-под облаков, возвышаясь в люльке подъемника. Цветы женщинам тоже преподнесли необычно спасатель Андрей Жуков буквально притянул букеты в снегоболотоходе весом почти в тонну.

Очень хорошо, очень все здорово! Всех с праздником, с хорошей погодой, чтобы всегда было солнечное настроение!

МЧС огромное спасибо. Это было незабываемо!

Здорово, что такое происходит в Витебске, все понравилось.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Все эти качества, которые мы проявляем: сила, мужество, твердость – это именно заслуга наших женщин, что они с нами рядом, и то, к чему они нас мотивируют.