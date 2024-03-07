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Витебские спасатели оригинально поздравили женщин с 8 Марта

07 марта 2024 12:24
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Девушки по всей стране уже начали принимать поздравления. Витебские спасатели устроили для жительниц и гостей города неожиданный сюрприз. Прямо на улице сотрудники МЧС устроили зрелищное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские спасатели оригинально поздравили женщин с 8 Марта-1

Более 40 спасателей прошли строевым шагом и исполнили песню в честь виновниц торжества. Один из солистов спел вокальную партию буквально из-под облаков, возвышаясь в люльке подъемника. Цветы женщинам тоже преподнесли необычно спасатель Андрей Жуков буквально притянул букеты в снегоболотоходе весом почти в тонну.

Витебские спасатели оригинально поздравили женщин с 8 Марта-4

Очень хорошо, очень все здорово! Всех с праздником, с хорошей погодой, чтобы всегда было солнечное настроение!

Витебские спасатели оригинально поздравили женщин с 8 Марта-7

МЧС огромное спасибо. Это было незабываемо!

Витебские спасатели оригинально поздравили женщин с 8 Марта-10

Здорово, что такое происходит в Витебске, все понравилось.

Витебские спасатели оригинально поздравили женщин с 8 Марта-13

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Все эти качества, которые мы проявляем: сила, мужество, твердость – это именно заслуга наших женщин, что они с нами рядом, и то, к чему они нас мотивируют.

Витебские спасатели оригинально поздравили женщин с 8 Марта-16

В завершение оригинального поздравления парадный расчет спасателей с боевым знаменем работников МЧС прошел маршем в знак особого уважения и внимания к прекрасной половине человечества.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Мелешкин

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