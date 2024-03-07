Яичный сэндвич – небанальный вариант завтрака. Рассказываем, как приготовить

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим яичный сэндвич. Для его приготовления нам понадобятся яйца, хлеб, растительное масло, руккола и майонез.

Берем хлеб и отрезаем четыре ломтика хлеба. Чтобы сэндвич получился не совсем стандартным, используйте хлеб необычной формы. Можно использовать не только белый, можно использовать и темный, с отрубями. Абсолютно любой хлеб подойдет.

Сэндвич мы будем делать с скрэмблом. Для этого мы берем яйца и вбиваем их в емкость. Добавляем перец, соль. Классический скрэмбл, как правило, готовится с добавлением сливочного масла либо сливок, но в нашем случае мы сегодня попробуем приготовить его с майонезом.

Милые девушки, завтра ваш самый долгожданный весенний праздник. Как правило, ни одно застолье не обходится без блюд, где не использовался бы майонез – один из самых популярных и универсальных соусов. Хочу вам порекомендовать «Провансаль Премиум» от Золотой Капли. Вкусный, густой, достаточно насыщенный и мягкий, имеет натуральный состав без консервантов. Отличный майонез, очень схож со вкусом домашнего. Сочетается с любыми овощами, рыбой или мясом. Его можно использовать в качестве приправы для горячих и холодных блюд, а также заправки к салатам. Они получаются очень вкусные и нежные. Упакован в удобную для хранения стеклобанку. Стекло обеспечивает экологичность и минимизирует вред окружающей среде.

Разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. И обжариваем хлеб до золотистой корочки.

Как альтернатива скрэмблу, можно яйца отварить и измельчить их меленько и смешать с майонезом и сделать такую намазку. И использовать ее для яичного сэндвича. В нашем случае мы готовим быстрые завтраки, поэтому мы готовим скрэмбл, он готовится намного быстрее.

Пока обжаривается хлеб, приготовим скрэмбл. Сковородка разогрелась, вливаем сюда скрэмбл. И продолжаем жарить, постоянно перемешивая. На все уйдет приблизительно 2-3 минуты. Основным отличием скрэмбла от омлета является то, что он готовится намного быстрее и проще. И если омлет у вас может не подняться, либо развалиться, не запечься до конца, быть слишком жидким, то скрэмбл всегда получится.

Берем обжаренный хлеб, сверху на него укладываем рукколу либо микс-салат, можно использовать любой. Слегка оливковым маслом. Немного соли, перца и выкладываем сверху скрэмбл. Накрываем все это вторым кусочком хлеба.

Бутерброд на завтрак, что может быть проще? Но за счет пары дополнительных действий можно превратить это скучное блюдо в такой вот яркий сэндвич. Подайте к столу сразу же после приготовления, заварив ароматный чай или кофе. Обязательно возьмите этот рецепт в свою копилку небанальных завтраков.

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