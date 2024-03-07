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«Настоящая многодетная семья – 10-15 детей». Пообщались с белорусками, которых наградили орденом Матери

07 марта 2024 11:40
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Два солнце есть. Одно нам светит с неба, второе – мама – греет на земле. Наступающий Международный женский день – это еще и праздник наших милых мам, бабушек и прабабушек, потому что на маминых руках лежит весь мир. Как удается не только растить детей, но и оставаться прекрасными, любимыми, очаровательными женщинами, расспросили гостей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Екатерина Герасимчик и Дарья Рахина, многодетные мамы.

«Настоящая многодетная семья – 10-15 детей». Пообщались с белорусками, которых наградили орденом Матери-1

Екатерина Яцкевич, ведущая:
23 февраля Александр Лукашенко подписал Указ о награждении орденом Матери женщин, у которых пятеро и более детей. Мы поздравляем вас с этой наградой. Каково это, иметь так много деток в семье?

«Настоящая многодетная семья – 10-15 детей». Пообщались с белорусками, которых наградили орденом Матери-4

Дарья Рахина, многодетная мама:
Мы сегодня говорим: многодетные. Но я себе представляю: настоящая многодетная семья – 10-15 детей. Это трудно, это действительно ответственность. А 4-5 детей в семье – это нормально. На самом деле мы сами изменили эти нормы, и не в пользу демографической безопасности Беларуси.

Как, воспитывая пятерых детей, удается найти время для себя? Смотрите в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный # Юрий Царёв

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