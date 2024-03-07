«Настоящая многодетная семья – 10-15 детей». Пообщались с белорусками, которых наградили орденом Матери

Два солнце есть. Одно нам светит с неба, второе – мама – греет на земле. Наступающий Международный женский день – это еще и праздник наших милых мам, бабушек и прабабушек, потому что на маминых руках лежит весь мир. Как удается не только растить детей, но и оставаться прекрасными, любимыми, очаровательными женщинами, расспросили гостей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Екатерина Герасимчик и Дарья Рахина, многодетные мамы.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

23 февраля Александр Лукашенко подписал Указ о награждении орденом Матери женщин, у которых пятеро и более детей. Мы поздравляем вас с этой наградой. Каково это, иметь так много деток в семье?