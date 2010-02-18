Витебские подростки ограбили киоск

Преступление старшеклассники совершили ночью.

Дети из неблагополучных семей состояли на учёте в милиции. Почему они оказались в такое позднее время на улице, и где были их родители?

Налетчиками оказались три приятеля-старшеклассника. Пластмассовую ручку они взломали просто. В ночной темноте ребята вынесли из ларька все, что попалось под руки — выручку почти в 700 тысяч рублей и продуктов на такую же сумму.

Следы ночного преступления рано утром чуть не замела дворник Надежда. Лишь заметив незакрытую дверь киоска, она забила тревогу.

По горячим следам малолетних преступников задержал автопатруль. Как оказалось, эта троица состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Все дети из трудных семей. Сейчас к их прошлым деяниям добавится еще и уголовная статья. За кражу.

Александр Белявский, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского района Витебска:

— Очень сложно контролировать наших подотчетных, которые ранее совершали преступления.

Самый юный «грабитель» — девятиклассник из неполной семьи. Дома его видят редко. В школе о мальчике отзываются, как о трудном подростке. Контролировать его круглосуточно педагоги не в силах. Ведь в первую очередь ответственность за детей несут родители.

Татьяна Ивченко, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 33 Витебска:

— Мы постоянно обращаем внимание родителей на то, что после десяти вечера дети должны находиться дома.

Кстати белорусские правоохранители и прокуратура инициировали введение для несовершеннолетних «комендантского часа». Такой закон запретил бы подросткам до 18 лет находиться на улице после 23.00 без взрослых. Но такую инициативу не поддержало Министерство юстиции.