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Лукашенко: многолетние отношения Минска и Астаны основаны на доверии и дружбе

25 октября 2025 07:35
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Основанные на доверии и дружбе многолетние отношения Минска и Астаны являются надежной гарантией дальнейшего упрочения белорусско-казахстанского сотрудничества. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с национальным праздником – Днем Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: многолетние отношения Минска и Астаны основаны на доверии и дружбе-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Историческое значение принятия Декларации о государственном суверенитете сложно переоценить. Именно она предопределила путь независимой страны и заложила ключевые принципы ее развития. Опираясь на свой богатый опыт, Казахстан неуклонно реализует политику мира и созидания, выступает проводником идей взаимопонимания и межкультурного диалога в глобальном масштабе.

# Александр Лукашенко # Казахстан # Беларусь-Казахстан # Касым-Жомарт Токаев

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