Лукашенко: многолетние отношения Минска и Астаны основаны на доверии и дружбе

Основанные на доверии и дружбе многолетние отношения Минска и Астаны являются надежной гарантией дальнейшего упрочения белорусско-казахстанского сотрудничества. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с национальным праздником – Днем Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Историческое значение принятия Декларации о государственном суверенитете сложно переоценить. Именно она предопределила путь независимой страны и заложила ключевые принципы ее развития. Опираясь на свой богатый опыт, Казахстан неуклонно реализует политику мира и созидания, выступает проводником идей взаимопонимания и межкультурного диалога в глобальном масштабе.