Виктория Панова – прядильщик Оршанского льнокомбината и делегат V Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. Модернизация крупнейших предприятий легкой промышленности на базе лучших мировых технологий должна быть завершена в будущей пятилетке. Это один из тезисов программы социально-экономического развития. Многое удалось сделать в льноводческой отрасли. Задача № 1 сегодня произвести оптимальное количество льноволокна, которое можно экспортировать.

Герой сюжета – делегат V Всебелорусского народного собрания Виктория Панова, которая представит на народном вече свой коллектив и льняную отрасль в целом. Девушка семь лет работает прядильщицей на единственном в Беларуси и самом крупном в странах СНГ и Европы льнокомбинате – Оршанском. Ее имя – Виктория – переводится как победа. И сама она не иначе как победу расценивает то, что из четырехтысячного коллектива на народное вече поехала именно она.

180 кг льняной пряжи каждую смену вырабатывает только одна Виктория. Переведем вес в расстояние и получится нить длиной 2464 км. Если в таком темпе работать целый месяц, то пряжи хватит, чтобы опоясать землю по экватору четыре раза.

Виктория Панова, прядильщик фабрики № 2 Оршанского льнокомбината, делегат V Всебелорусского народного собрания:

На завод приходит трепаный лен, который получает определенную обработку. Вот это наша ровница. Из этого продукта получается более тоненькая ниточка, пряжа, которая в дальнейшем проходит качество и уже потом получаются готовые ткани.

Пока из льна получится готовое изделие, пройдет месяц. Виктория находится примерно в середине этой технологической цепочки. Зато в остальном она всегда первая. В 2015 году была признана на заводе лучшей по профессии среди молодежи. Теперь опять выбилась в лидеры и намеревается представить свой коллектив на Всебелорусском народном собрании.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:

Более четырех тысяч работников нашего комбината за все время существования награждены государственными наградами, два Героя Социалистического Труда, 15 орденов Ленина. Это говорит о многом. И эти традиции продолжает наша молодежь.

Виктория Панова, прядильщик фабрики № 2 Оршанского льнокомбината, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Нас волнует вопрос развития, как будет развиваться льняная отрасль после проведения модернизации.

Модернизацию фабрики № 2, куда инвестируют немалые средства Беларусь и Китай, планируют завершить в 2017 году. Это позволит увеличить почти вдвое объем продукции, в разы ее качество. А это значит, что Оршанский комбинат может потеснить мировых производителей льняных изделий на международном рынке, поэтому интерес к социально-экономическому развитию страны на ближайшие пять лет у героини не праздный. Свою лепту в развитие отрасли сможет внести и она.