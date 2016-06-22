День всенародной скорби и памяти жертв ВОВ 22 июня в Беларуси: памятные мероприятия проходят по всей стране

Новости Беларуси. День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня в Беларуси. Ровно 75 лет назад, на рассвете 22-го июня, войска фашистской Германии перешли границу Советского Союза, нарушив договор о ненападении. События этого дня навсегда изменили историю.

С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций Великой Отечественной. В той войне, которая длилась тысячу 418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотыми буквами в летопись истории Великой Отечественной вписан подвиг защитников легендарной цитадели. Гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удар и почти месяц героически сражался с противником. Ранним утром сюда пришли тысячи человек, которые помнят о трагедии. На площади церемониалов возложили венки к могилам защитников и почтили их память минутой молчания.

Буквально в эти минуты на Кобринском укреплении разворачиваются события так называемого «кровавого» рассвета. Над реконструкцией работают более полутысячи человек из ближнего и дальнего зарубежья. В небе над Крепостью впервые задействована авиация.

Зажженные свечи, оружейные залпы и минута молчания. Памятные мероприятия в честь тех, кто 75 лет назад ценой собственной жизни воевал за мирное небо, прошли по всей стране. Подвиг, который навсегда останется в сердцах людей, почтили и в Минске на площади Победы. В честь тех, кто не дожил до конца войны, к обелиску легли живые цветы.

Трагическую дату в белорусской истории отметили и на Буйничском поле под Могилевом. Здесь прошла патриотическая акция «Звон скорби». На месте, где в самом начале войны защитники родины 23 дня держали мощный удар врага, на рассвете собрались ветераны, молодежь общественность города.

Досконально подсчитано: каждая минута боев самой кровавой войны в мировой истории уносила жизни 10 человек. Цветы, венки к озеру слез, заупокойная служба и минута молчания. В память о тех, кто не встретил «победный май». От тех, кто живет и помнит.