Дня памяти жертв Великой Отечественной войны: в Бресте воссоздали трагические события 1941 года

Новости Беларуси. Золотыми буквами в летопись истории Великой Отечественной вписан подвиг защитников легендарной цитадели. Гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удар и почти месяц героически сражался с противником. Вспомнить, как это было в 1941 году, ранним утром сюда пришли тысячи человек.

В ожидании первых утренних лучей солнца в Брестской крепости тепло и тихо – все, как 75 лет назад, правда, воздух буквально пронизан тревогой, навеянной кадрами кинохроник.

Владимир Андрейчев первый день войны встретил 9-летним пареньком, но та страшная картина перед глазами и 75 лет спустя.

Владимир Андрейчев, сын защитника Брестской крепости:

Я проснулся в три часа, вышел, папа на крыльце стоял. Что такое? Он говорит: «Иди ложись – это гроза». Теперь-то я фактически установил, что 100 самолетов летело.

Брестская крепость приняла на себя первый удар неприятеля. Героическая оборона Цитадели еще долго будет служить примером для тех, кто в итоге сотворит Великую Победу.

Атака Матевосяна, защита Кижеватова, а также прорыв защитников из окружения – эпизоды июня 1941 года воссоздали буквально по минутам. В самой масштабной в истории Беларуси реконструкции приняли участие 560 человек. Приехали из Японии, США и Израиля. Причем внимание постарались уделить не только внешнему сходству сражений.

Дубрин Добрев, председатель военно-исторического клуба (Болгария):

Это не просто форма, снаряжение и оружие. Надо душа, чтобы осязала то, что случилось тогда.

Воссозданные детали кровавого рассвета, кажется, не оставили равнодушным никого из наблюдавших.

Программа Дня памяти жертв Великой Отечественной продолжится на протяжении всего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.