75-летие начала Великой Отечественной войны: цветы легли к монументу на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Зажженные свечи, оружейные залпы и минута молчания. Митинги-реквиемы в память о тех, кто 75 лет назад ценой собственной жизни воевал за мирное небо, прошли по всей стране. Подвиг, который навсегда останется в сердцах людей, почтили и в Минске на площади Победы. В честь тех, кто не дожил до конца войны, к обелиску легли живые цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три послевоенных поколения встретились сегодня вместе, чтобы вспомнить те страшные события. Приблизительно так, как сейчас, выглядели часы мирной жизни. Правда, уже через пять минут в 1941 году началась война.

У вечного огня Минск вспоминает июньское утро 1941-го. Василий Петрович Давжонак подмечает: сегодня такое же ясное небо, как и тогда.

Чуть позже над головой пятнадцатилетнего мальчишки повисли черные тучи пороха. Ветеран, пограничник, полковник в отставке до последнего патрона освобождал Вилейку, Молодечно и родной Плещеницкий район. На мундире у героя 87 нагрудных знаков. Ветеран не считает года и шутит, что дедушка еще хоть куда.

Василий Давжонак, ветеран Великой Отечественной войны:

Были созданы сразу подпольные комсомольские молодежные организации во главе с коммунистом. Вот с этого момента Василий Петрович взял автомат и прошел, добывал победу.

Первый венок к вечному огню лег именно тогда, когда было объявлено о начале войны.

Сергей Косарчук, заместитель начальника управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Пограничников, которые участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, у нас в республике осталось 18 человек. В Минске только семеро.

Антон Подишвалов, курсант Института пограничной службы Республики Беларусь:

В первую очередь такие мероприятия дают нам светлую память о тех событиях, произошедших 75 лет назад.

С каждым годом число желающих принять участие в памятных мероприятиях, растет. И тех, кто помнит, много – сегодня на рассвете не до сна было сотням собравшимся.

В 1941 году с первого дня войны белорусская земля стала ареной крупнейших военных операций. Но уже сегодня наша страна признана самым мирным государством.

Константин Андрусевич, секретарь первичной организации БРСМ Белорусского государственного университета:

Должна существовать связь поколений, которая есть сейчас у нас в стране. То есть от ветеранов до нашего поколения. То же самое будет продолжаться от нас, когда мы будем передавать эту память уже другому поколению.

И каждый раз 22 июня звенящую тишину минуты молчания трогательно сопровождает предрассветное пение птиц. Молодежь дала клятву помнить о тех страшных событиях и делать все возможное, чтобы ужасы войны не повторились. Никогда.